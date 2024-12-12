Çanakkale\'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem, Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

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'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEMİŞTİR'

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Saros Körfezinde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,