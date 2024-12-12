Çanakkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem, Herhangi Bir Olumsuzluk Yok - Son Dakika
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Çanakkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem, Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

Çanakkale\'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem, Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

12.12.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEMİŞTİR'

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Saros Körfezinde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem, Herhangi Bir Olumsuzluk Yok - Son Dakika

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