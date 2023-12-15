Çanakkale\'de 40 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli D.K., yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından asliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
? Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı otodan hırsızlık olayının faali ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma hırsızlık suçundan toplamda hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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