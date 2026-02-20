Çanakkale'de 509 Araç Trafikten Men Edildi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde geçen ay 509 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından ocak ayında jandarma sorumluluk sahalarında trafik uygulamaları ve eğitimleri düzenlendi.

Yapılan denetimlerde 108 bin araç ile 583 ticari taksi ve 314 okul servis aracı incelendi, kusurlu bulunan 509 araç trafikten men edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde 1949 sürücüyü idari yaptırım uygulanırken 50 sürücü belgesi geri alındı.

Radarla hız denetimlerinde ise 5 bin 622 araç kontrol edildi, 431 araca idari yaptırım uygulandı.