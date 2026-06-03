Çanakkale'de Anız Yakma Yasaklandı

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı, anız yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında anız yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

Hasat döneminin bereket ve emeğin karşılığı olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toprağımızı, çevremizi ve doğal yaşamı korumak hepimizin sorumluluğudur. Biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliği hükümlerine uyulması önem arz etmektedir. Anız yangınlarının önlenmesiyle ilgili Valilik Tebliği kapsamında anız yakılması yasaklanmıştır. Küçük bir ihmal veya kıvılcım, büyük yangınlara ve ciddi zararlara neden olabilir. Kurallara uyalım, ürünlerimizi, toprağımızı ve geleceğimizi birlikte koruyalım. Tüm üreticilerimize güvenli ve bereketli bir hasat sezonu dileriz."