Çanakkale'de Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Çanakkale'de Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı

Çanakkale\'de Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı

Çanakkale'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Polisi ve Çanakkale Belediyesi İtfaiye Amirliği dalgıçları, Çanakkale Yat Limanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Denizden otomobil lastiği, güneş paneli, cam ve pet şişe gibi atıklar çıkarıldı ve çuvallarla toplanan atıklar marina önünde sergilendi. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, etkinliğin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti ve çevre bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

05.06.2024 18:25
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Çanakkale'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Çanakkale Yat Limanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deniz Polisi, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Amirliği dalgıçları katıldı.

Dalgıçlar iskeledeki hazırlıklarının ardından dalış gerçekleştirdi. Denizden otomobil lastiği, güneş paneli, çok sayıda cam ve pet şişe çıkarıldı. Çuvallarla toplanan atıklar daha sonra marina önünde sergilendi.

Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla denizin içindeki atıkları toplayacaklarını söyledi.

Sürdürülebilir ve kaliteli bir çevrede yaşamak için "Hepimizin bir dünyası var" sloganıyla bu yılki Çevre Haftası etkinliklerine başladıklarını aktaran Çelen, "Bununla beraber vatandaşlarımızda çevre bilincini oluşturmayı ve çocuklarımızın emanetine sahip çıkmayı hedefliyoruz. Yarının büyüklerine çevre bilincini aşılamak hepimizin en önemli görevlerinden biridir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı - Son Dakika

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