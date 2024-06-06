Çanakkale'de Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Çanakkale\'de Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Çanakkale'de dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında gençlerin bilgilendirilmesi, toplumda farkındalık oluşturulması ve medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven ve diğer kurum temsilcileri protokole imza attılar.

06.06.2024 14:09
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Çanakkale'de dezenformasyonla mücadele için kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri bilgilendirmek ve toplumun genelinde farkındalık uyandırmak, medya okuryazarlığını yaygınlaştırmak ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla "Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Valilik Toplantı Salonundaki programda protokole imzalarını attı.

Vali Aktaş, törende yaptığı açıklamada, ülkenin de yoğun olarak gündemini meşgul eden ve sık sık karşılaşılan dezenformasyonla mücadeleyle ilgili Çanakkale'de neler yapılabileceği, bu konunun olumsuz birçok tarafının nasıl bertaraf edilebileceğine ilişkin başta Bölge Müdürü Güven'in çabalarıyla protokolün ortaya konulduğunu bildirdi.

Öncelikle yerel basın başta olmak üzere eğitim çalışması başlatılmasının teklif edildiğini belirten Aktaş, "Üniversitemiz ve İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü koordinesinde diğer kurumların da katkılarıyla dezenformasyonla ilgili ilimizde yoğun bir mücadele sürdürmeyi, eğitim çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Projenin uygulanmasında Valilik olarak tüm katkıyı sunacağımızı imzamızı atarak gösterdik. Projenin arkasında olduğumuzu belirtiyor, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, ÇOMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, iletişim uzmanı Sinan Özyapan, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü görevlileri Emre Güllü, Rabia Çelik ve Yunus Emre Akmaz hazır bulundu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İlhami Aktaş, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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