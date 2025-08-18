Çanakkale'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Mayıs'ta boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Z'yi sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan U.Z. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Savcılık tarafından Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, şüpheli U.Z'nin "Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" (Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma) suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Zeynep Z. ile U. Z. 2018 yılında evlendi. Bu evlilikten iki çocukları olan çiftin aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca adli işlem yapıldığı, hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı alındığı ve Zeynep Z'nin 4 kez boşanma davası açtığı kaydedildi.

Maktulün anne ve babası İ.K. ile F. K, cinayetten 10-15 gün önce kızlarının yanlarına gelerek, U.Z'nin kendisini öldürmek için aldığı silahın fotoğrafını gönderdiğini söyledi.

Olaydan birkaç gün önce U.Z'nin ikametlerine geldiğini, çocuklarını gördüğünü ve kızları Zeynep Z'ye hitaben "Ben seni Çanakkale'de gezdirmem, seni öldürürüm." dediğini ve sonrasında motosikletine binerek uzaklaştığını aktardı.

Maktulün ailesi, 16 Mayıs'ta kızları Zeynep Z'nin bu yaşananları savcılığa aktarmak için yola çıktığını ve U.Z'nin cinayeti o sabah işlediğini anlattı.

Damatlarının uyuşturucu kullandığını ve düzenli bir geliri olmadığını ileri süren aile, çift arasında sık sık ekonomik sebeplerden dolayı sorunlar yaşandığını belirtti.

Tutuklu sanık U.Z. ise emniyetteki ifadesinde eşini öldürme niyeti olmadığını, olayın öfke anında gerçekleştiğini öne sürerek pişman olduğunu savundu.

Otopsi raporuna göre, Zeynep Z'ye ateşin yakın mesafeden yapıldığı tespit edilirken, U. Z'nin ruhsatsız silahı 1,5 yıl kadar önce dayısından satın aldığı öğrenildi.

Olay

Çanakkale'de 16 Mayıs'ta sabah saatlerinde Zeynep Z. kullandığı motosikletle ailesi ile yaşadığı evinden ayrılmıştı.

U.Z, kiraladığı araçla Zeynep Z'yi takip ederek motosikletinin önünü kesmiş, çıkan tartışma sırasında ruhsatsız tabancayla tek el ateş ederek boşanma aşamasındaki eşinin ölümüne neden olmuştu.

Olaydan sonra yaya olarak kaçan U.Z, kısa sürede polis tarafından yakalanmış, araç içinde olayda kullandığı silah ve çok sayıda bıçak, ikametinde yapılan aramada ise 13 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmişti.