Çanakkale'de Hamsi Denetimi

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Çanakkale'de denetlenen 232 bin 700 kilogram hamsi karaya çıkarıldı

Çanakkale'de hamsi avcılığına sıkı denetim

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince, Biga ilçesine bağlı Kemer Köyündeki Balıkçı Barınağı'nda 25 tekne denetlendi. Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında yer alan Hamsi Kotası Uygulaması çerçevesinde incelenen 232 bin 700 kilogram hamsi balığı karaya çıkarılarak, İzmir, İstanbul, Ankara'ya gönderildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında hamsi avcılığına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Biga ilçesine bağlı Kemer Köyündeki Balıkçı Barınağı'nda hamsi kota uygulaması yapıldı. Denetimlerde 25 tekne denetlendi. Kontrol edilen 232 bin 700 kilogram hamsi balığının karaya çıkarılmasına onay verildi.

Karaya çıkan balıklar 107 nakil aracıyla İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere gönderildi.