Çanakkale\'de İl Özel İdaresi eylülde Bayramiç\'te 21 kaçak yapıyı yıktı

Çanakkale'de İl Özel İdaresi eylülde Bayramiç'te 21 kaçak yapıyı yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde eylülde Bayramiç'te 21 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri yapıldı. Kırsal, kıyı, kamu ve tarım alanlarındaki mevzuata aykırı yapılara yönelik denetimin tavizsiz sürdürüleceği bildirildi.
Çanakkale'de kaçak olduğu tespit edilen 21 yapı yıkıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda, eylül ayı içinde Bayramiç ilçesinde toplam 21 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri gerçekleştirildi.
Kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamuya ait alanlar ve tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?