Çanakkale\'de İl Özel İdaresi eylülde Bayramiç\'te 21 kaçak yapıyı yıktı

Çanakkale'de kaçak olduğu tespit edilen 21 yapı yıkıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinin sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, eylül ayı içinde Bayramiç ilçesinde toplam 21 kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemleri gerçekleştirildi.

Kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamuya ait alanlar ve tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.