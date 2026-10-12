Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheliden 11'i tutuklandı

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Çanakkale\'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheliden 11\'i tutuklandı
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Çanakkale ve ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında, Çanakkale, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 947 gram esrar, 68 kök Hint keneviri, 405 gram sentetik uyuşturucu, 115 uyuşturucu hap, 168 gram Hint keneviri tohumu, 39 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira ve 7 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 22 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarÇanakkaleGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheliden 11'i tutuklandı - Son Dakika
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