Çanakkale'de Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: Sürücü Yaralandı

Çanakkale\'de Kamyonet Tıra Arkadan Çarptı: Sürücü Yaralandı

Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet, hareket halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı ve araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

03.06.2024 16:08
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Çanakkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmeden ev eşyası yüklü Ramazan Yaramış idaresindeki 45 FA 773 plakalı kamyonet, Çanakkale- İzmir Karayolunun Troya Tüneli girişinde hareket halindeki Hüseyin Uysal idaresindeki 17 HF 121 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Yaramış araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkışan araçtan çıkardı.

Yaramış, sağlık ekiplerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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