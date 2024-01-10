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Çanakkale'de kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım kapandı - Son Dakika
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Çanakkale'de kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım kapandı

Çanakkale'de başlayan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, çevre yolunda ve kent merkezindeki bazı güzergahlarda seyir halinde olan araçlar da yağıştan olumsuz etkileniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'deki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile ÇOMÜ'de eğitime 1 gün ara verildi. Deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ ise olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale\'de kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım kapandı
10.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:29
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Çanakkale'de kar nedeniyle kapanan 46 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ile İl Özel İdaresine bağlı toplam 28 ekip, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan çevre yolunda ve kent merkezindeki bazı güzergahlarda seyir halinde olan araçlar da yağıştan olumsuz etkilendi.

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu, Lapseki ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alınmıştı.

Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 20.00'de, Gökçeada'dan ise saat 22.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyurulmuş, Geyikli- Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı planlı seferlerin yapılamayacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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