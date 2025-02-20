Çanakkale\'de Kar Yağışı 20 Köy Yolunu Kapatmıştır

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ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan bu yollardan 16'sı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından tekrar ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Yenice ilçesinde dün başlayan kar yağışı gece şiddetini artırmasıyla köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Armutçuk, Alancık, Darıalan, Hacılar, Hacıyusuflar, Kuzupınarı, Yağdıran, Yeniköy, Karadoru, Sarıçayır, Taban, Namazgah, Çamoba, Soğucak, Kızıldam, Yalıoba, Kabalı, Sazak, Yukarıinova ve Yukarıkaraaşık köy yolları kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapanan 20 köy yolundan 16'sı ulaşıma açıldı. Kapalı olan diğer 4 köy yolunda ise ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,