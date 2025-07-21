Çanakkale'de Kaza: 8 Yaralı

ANAKKALE'de, taksi ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 17 T 0029 plakalı taksiyle F.K. idaresindeki 16 JUK 80 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilde sıkışanları itfaiyeciler kurtardı.Kazada 16 JUK 80 plakalı otomobildeki sürücü F.K. ile D.Y., A.Y., N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,