Çanakkale'de Korkunç Cinayet

30.05.2026 18:29
Bayramiç'te R.C. (73), tartıştığı M.Ü.'yü sopayla döverek öldürdü, tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bayramiç'e bağlı Mollahasanlar köyünde birlikte yaşayan R.C. (73) ve M.Ü. (72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre R.C, M.Ü'yü sopayla döverek ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, M.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha aldı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Şampiyonlar Ligi'nde dev final! İlk 11'ler belli oldu
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
