Çanakkale\'de Kuru Yük Gemisi Arızalandı

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 137 metre uzunluğunda Marshall Adaları bayraklı kuru yük gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine Karabiga beldesinden İtalya'ya gitmek üzere hareket eden Marshall Adaları bayraklı 137 metre uzunluğundaki 'YANGZE VENUS' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu'ya 17 mil mesafede Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-19' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör tarafından yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na demirletildi.