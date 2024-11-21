Çanakkale'de Lodos Nedeniyle Seferler İptal

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Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Boğaz hattındaki seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Boğaz'da, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir hatlarının lodos nedeniyle iptal edildiği, Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerin saatsiz devam ettiği bildirildi.