Çanakkale'de Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosiklet-Otomobil Kazası

Çanakkale\'de Motosiklet-Otomobil Kazası
15.07.2025 15:10
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Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde motosikletle çarpışan otomobilin takla attığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayvacık ilçesinde Assos Kavşağı'nda meydana geldi. Assos Antik Kenti'ne gitmek için yola çıkan M.A. yönetimindeki 07 MCA 41 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman D. yönetimindeki 17 ACB 218 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü M.A. hafif, motosiklet sürücüsü Süleyman D. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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