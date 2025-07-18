Çanakkale\'de Orman Yangını

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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