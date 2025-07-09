Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Üzümlü köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 18 arazöz, 2 dozer, 2 itfaiye aracı ve 120 personelle karadan müdahale edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü, 1,5 dekar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.