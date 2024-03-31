Çanakkale\'de oyların yüzde 42,64\'ü sayıldı: CHP birinci sırada

Ilıdağ Köyü'nde 15 yıl sonra muhtar değişti

Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.