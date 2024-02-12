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Çanakkale'de sağanak; Kepez Çayı taştı (2)

ÇANAKKALE'de Çan ilçesine bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde bulunan dama yıldırım düştü. Yıldırım düşen damın içindeki saman balyaları alev aldı. Damının yandığını gören Hasan Dağlı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayrıca Dağlı ve yakınları yangından etkilenmemesi için dam içindeki 29 büyükbaş hayvanı hemen saldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Damına yıldırım düştüğünü söyleyen Hasan Dağlı, "Bir anda alev aldı. Büyükbaş hayvanlarımızı son anda kurtardık. 2 bine yakın saman balyamız maalesef yandı. Maddi boyutunun ne olduğunu bilmiyoruz ama çok şükür canımıza zarar gelmedi. 45 yıllık birikimim yarısı gitti" dedi.