Çanakkale\'de Sağanak Sonrası Duvar Çöktü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.

İlçede dün etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle dün akşam saatlerinde Küçükkuyu beldesindeki bir sitenin istinat duvarı çöktü. Bölgede şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri bölgede onarım çalışmaları başlattı. İlçenin bazı noktalarında ise su kesintileri yaşandığı bildirildi.