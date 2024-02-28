Çanakkale'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı

Çanakkale\'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü. Trafikte takibe alınarak durdurulan kamyonda yapılan aramada, araca gizlenen 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Narkotik madde arama köpeği tarafından bulunan uyuşturucuyla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

28.02.2024 16:07
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Çanakkale'de polis ekiplerince sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Trafikte takibe alınarak durdurulan kamyonda arama yapıldı.

Araca gizlenen 11 kilo 900 gram sentetik uyuşturucuyu, narkotik madde arama köpeği buldu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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