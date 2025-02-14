Çanakkale'de Sevgililer Günü Tasarım Pazarı İlgiyi Üzerine Topladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sevgililer Günü Tasarım Pazarı İlgiyi Üzerine Topladı

Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği ile diğer ortakların düzenlediği Sevgililer Günü Tasarım Pazarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte el emeği hediyelik eşyalar ve kalp şeklinde fotoğraf anı alanı dikkat çekti.

14.02.2025 16:56  Güncelleme: 17:10
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(ÇANAKKALE) - Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği, Çanakkale Kültür ve Sanat Derneği ile Sınırlı Sorumlu Sanatçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ortaklaşa düzenlediği ve Çanakkale Belediyesi'nin desteklediği Sevgililer Günü Tasarım Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çanakkale Belediyesi'nin desteğiyle kent paydaşlarının 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde 12.00 ile 18.00 saatleri arasında İskele Meydanı'nda düzenlediği Sevgililer Günü Tasarım Pazarı'nda el emeği sanatsal objeler, takılar ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri gibi çeşitli hediyelik eşyalar yer alıyor. Vatandaşlar, 14 Şubat Sevgililer Günü için kurulan stantları da beğeniyle ziyaret etti.

Sevgililer Günü dolayısıyla Çanakkale Belediyesi tarafından İskele Meydanı'na da kalp şeklinde fotoğraf anı alanı kuruldu. Tasarım Pazarı'nın hemen yanı başındaki bu alan beğeniyle karşılanırken vatandaşlar bu özel günde hatıra fotoğrafları çektirme imkanı buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Sevgililer Günü Tasarım Pazarı İlgiyi Üzerine Topladı - Son Dakika

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