Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
İçinde 3 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin dümen arızası nedeniyle Kepez beldesi Soğuksu mevkisinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Tekne yedeklenerek, Kepez'e yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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