Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
12.02.2026 21:18
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 80 bin lira ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik yürütülen çalışmalarda, 1300 gram sentetik kannabinoid elde etmeye yeterli 13,24 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 4,50 gram sentetik kannabinoid, 33 bin sentetik ecza ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 700 lira ele geçirildi.

Yürütülen işlemler kapsamında, 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla, diğer 2'si de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Çanakkale, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
