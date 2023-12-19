Çanakkale\'de yat limanında batan tekne denizden çıkarıldı

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İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?•
Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle su alarak batan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Kentte hafta sonu etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yat limanında bulunan "Boreas-1"adlı tekne sağanak nedeniyle su alarak battı.
Sular altında kalan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarılarak götürüldü.
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