Çanakkale\'de Yaya Geçidinde Kaza: 8 Yaralı

ÇANAKKALE'de yaya geçidinden geçen bir yayayı son anda fark eden otobüs şoförünün ani fren yapması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaştığı sırada yaya geçidinden geçen bir yayayı son anda fark eden şoför, ani fren yaptı. Frene rağmen 17 H 0103 plakalı özel halk otobüsü, yayaya çarptı. Kazada yaya ile otobüs içinde savrulan 7 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.