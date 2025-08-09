Çanakkale\'de Zirai Yangın Söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Babadere köyündeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi.
