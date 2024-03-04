Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir yurttaşın ikinci kattan atlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun."
Son Dakika › Güncel › Çanakkale depreminde ikinci kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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