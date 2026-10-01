Çanakkale Ezine\'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 179 sikke ele geçirildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 179 sikke ile çok sayıda obje ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Eylül'de Ezine'de yürütülen faaliyet kapsamında kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Yürütülen faaliyet sonucunda, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 9 santimetre uzunluğunda 2 heykel, el yapımı 2 dolma tabanca, 1 toplu tabanca, üzerinde figür bulunan yaklaşık 10 santimetre boyutunda cam plaka, 2 kapaklı metal sahan, 10 kase, farklı şekil ve boyutlarda 4 kolye, 3 pipo, mühür ve 2 metal haç, 179 sikke, 3 yüzük, çeşitli boyutlarda 12 parça malzeme ele geçirildi.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.