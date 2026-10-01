Çanakkale Ezine'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 179 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Ezine'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 179 sikke ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Ezine\'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 179 sikke ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Ezine'de jandarma, operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 179 sikke ile çok sayıda obje ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında 2 heykel, tabancalar, 10 kase ve 3 yüzük bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 179 sikke ile çok sayıda obje ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Eylül'de Ezine'de yürütülen faaliyet kapsamında kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Yürütülen faaliyet sonucunda, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 9 santimetre uzunluğunda 2 heykel, el yapımı 2 dolma tabanca, 1 toplu tabanca, üzerinde figür bulunan yaklaşık 10 santimetre boyutunda cam plaka, 2 kapaklı metal sahan, 10 kase, farklı şekil ve boyutlarda 4 kolye, 3 pipo, mühür ve 2 metal haç, 179 sikke, 3 yüzük, çeşitli boyutlarda 12 parça malzeme ele geçirildi.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Kültür SanatKaçakçılıkHelenistikÇanakkaleGüvenlikJandarmaGüncelEzineRomaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:58:45. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Ezine'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 179 sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei