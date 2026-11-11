Çanakkale Lapseki'de 4 makaron doldurma makinesi ve 24 bin boş makaron ele geçirildi

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda jandarma ekipleri çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında??????? gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Lapseki ilçesinde meydana gelen kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Söz konusu olay kapsamında 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, 11 bin 27 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron ele geçirildi.