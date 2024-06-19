Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın bir bölümü ziyarete açıldı

Güncel

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadele tedbirleri kapsamında dün girişlerin durdurulduğu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın bir bölümünün ziyarete açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide- Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, kuzey hattına (57. Alay, Conbayırı, Bigalı köyü, Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köyü, Anzak Koyu) girişlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu ifade edildi.