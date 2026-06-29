(ANKARA)- Ankara Valisi Yakup Canbolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın Vali Canbolat ve Bakan Fidan'ın görüşmesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı Bakanlığımızda kabul etti."
Son Dakika › Güncel › Canbolat'tan Fidan'a Ziyaret - Son Dakika
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