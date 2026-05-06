Canik\'te Araçta 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ev eşyaları arasına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, koliler ile halı içine saklanmış 2 ruhsatsız tabanca bulundu.
Silahlara el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.
