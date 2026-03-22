Canik\'te Bayramlaşma Programı

Canik Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Canik ilçesinde geleneksel olarak organize edilen programda bayram sevinci vatandaşlarla paylaşıldı.

Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Farklı il ve ilçelerden de katılımın olduğu etkinlikte, çocukların Sandıkçı ile bayramlaşmak için gösterdiği ilgi renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Sandıkçı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Canik'te hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak aklı esas alan yönetim anlayışımızla ilçemize değer katan hizmetleri hayata geçiriyor, her alanda daha güçlü bir Canik için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.