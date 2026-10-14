Çankaya Belediye Başkan Vekili Güler, YENİ Parti ilçe başkanı Başal\'ı ziyaret etti

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler ve Çankaya Belediyesi YENİ Partili meclis üyeleri, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler ve Çankaya Belediyesi YENİ Partili meclis üyeleri, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güler ve beraberindeki meclis üyeleri, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Ercan Başal'ı tebrik etti. Ziyaret sırasında partililerle bir araya gelen heyet, sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu