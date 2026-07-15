Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de Arasında Olduğu 24 Kişi Tutuklandı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Güner, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamaları doğrultusunda ifade vermişti. Savcılık sorgusunda, belediyedeki ihale süreçlerinde bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını belirten Güner, iptal edilen ihalelerin ardından yapılan yeni süreçlerle belediyenin aylık bazda milyonlarca liralık tasarruf sağladığını ve kamu yararı oluştuğunu savunmuştu.

Sorgusunda, dosyada yer alan "gizli tanık" beyanlarının tamamen mesnetsiz ve soyut olduğunu vurgulayan Güner, "Üzerimize iftira atılmaktadır" ifadesini kullanmıştı. Savcılık makamı, Güner'i tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gece geç saatlere kadar süren sorguda Güner ve avukatları savunmalarını yineledi. Müdafi avukatlar, ortada somut hiçbir delil bulunmadığını, müfettiş incelemesi tamamlanmadan ve İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadan adli işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Savunmaları değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, suçun vasıf ve mahiyeti ile dosyadaki mevcut delil durumunu gerekçe göstererek Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ve beraberindeki 23 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

Güner, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Rüşvet alma" ve "İhaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanırken diğer kişiler ise "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.