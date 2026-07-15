Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner'in Hakimlik Sorgusundan: Çankaya Halkını Savunduğum İçin Buradayım - Son Dakika
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Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner'in Hakimlik Sorgusundan: Çankaya Halkını Savunduğum İçin Buradayım

15.07.2026 04:41  Güncelleme: 05:32
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Çankaya Belediyesi'ndeki ihale ve rüşvet soruşturmasında Başkan Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklandı. Güner, hakimlik sorgusunda suçlamaları reddederek 'Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım' dedi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakimlik sorgusunda suçlamaları kesin bir dille reddetti ve "Bu suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmemin büyük bir haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 30 kişide 24'ü tutuklandı. 6'sı serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in "Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Rüşvet Almak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Güner, hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamaların tamamını reddetti ve "rüşvet" suçlaması "örgüt kurma" suçlamalarına ilişkin hiçbir soru yöneltilmediğinin altını çizerek şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

"11 Temmuz 2026 tarihinde kendi rızamla yurt dışından gelip teslim oldum. Bu suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmemin büyük bir haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım. Rüşvet alma ile ilgili herhangi bir soru ve suçlamalarda bulunulmadı. Örgüt kurma suçu ile ilgili herhangi bir soru da sorulmadı. Cumhuriyet Savcılığı'na sorduğumda örgüt şemasının daha sonra çizileceği söylendi. Gizli tanık ifadesi tutuklama sevk yazısına derç edilmiş."

"HİÇBİR KİMSEYE TALİMAT VERMEDİM"

Herhangi bir somut isnat söz konusu değildir. Bu firmaların hiçbirisini tanımam. Herhangi bir kişiye herhangi bir konuda talimatım söz konusu olmamıştır. Bana yönelik isnat, bir ihalenin iptali konusundadır. Hiçbir kimseye iptal talimatı vermedim. Milyonlarca lira kamu zararına uğratılması söz konusu değildir aksine kamu yararı söz konusudur. Bu dosyanın müştekisi şikayette bulunmuş ancak bir sonraki ihaleye davet edilmiştir ancak kendisi katılmamıştır. Hukuki olarak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Savunmama ekleyeceğim başkaca bir husus yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim."

Soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Meclis Üyesi Ahmet Ağırman'ın da arasında olduğu toplam 24 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler cezaevine gönderilirken, serbest bırakılan şüpheliler adliye önünde karşılandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Güner'in Hakimlik Sorgusundan: Çankaya Halkını Savunduğum İçin Buradayım - Son Dakika

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