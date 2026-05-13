Çankaya Belediye Başkanı Güner, Halk Otobüsü Esnafıyla Buluştu

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, halk otobüsü esnafıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Hem belediyelerin hem de esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ifade eden Güner, "Buna rağmen hiçbir mazeret üretmeden hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner halk otobüsü esnafıyla bir araya geldi. Programa, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı ve Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ile çok sayıda halk otobüsü esnafı katıldı. Programda birlik, dayanışma ve ortak hizmet vurgusu öne çıktı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı ve Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, birlik ve beraberlik için Başkan Güner'e teşekkür ederek, "Kıymetli başkanıma bugün bu güzel sofrada sizlerle bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Aynı ilçenin, aynı semtin hizmetkarlarıyız. Bizler vatandaşımıza ulaşım hizmeti sunarken belediyelerimiz de yerel yönetim hizmetleriyle vatandaşımıza destek oluyor. Amaçlarımız bir" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM; EKONOMİK ZORLUKLAR

Başkan Hüseyin Can Güner ise hem belediyelerin hem de esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyledi. Güner, dünyadaki gelişmelerin Türkiye ekonomisine doğrudan etkileri olduğunu belirterek, "Ülkemizin dışında gerçekleşen bir savaşın bile petrol fiyatları üzerinden burada yarattığı dalgalanmayı hep birlikte yaşıyoruz. Bunun yanında son yıllarda ekonomi yönetimindeki dalgalanmalar nedeniyle sürekli bir enflasyon ortamıyla karşı karşıya kaldık" diye konuştu. Vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Güner, esnafın yalnızca hizmet sunmadığını, aynı zamanda vatandaşın derdine ortak olduğunu belirterek, "Esnafımız vatandaşın da derdini dinliyor. Yeri geliyor vatandaşın parası olmuyor, yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Yolculuk sırasında insanlar sizlerle dertleşmek istiyor. Mutlu günlerde de zor günlerde de toplum olarak birbirimize destek oluyoruz" dedi.

"BELEDİYELER ZOR ŞARTLARDA HİZMET VERİYOR"

Belediyelerin de ekonomik ve siyasi açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Güner, buna rağmen hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Güner, "Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem de hukuksal anlamda pek çok güçlükle karşı karşıyayız. Buna rağmen hiçbir mazeret üretmeden hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Çankaya'da göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirilen çalışmalardan da söz eden Güner, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti. Güner, "Biz Çankaya'yı bir kale olarak görüp rehavete kapılmadık. Bir oy bile bizim için kıymetli dedik ve projelerimizle vatandaşın karşısına çıktık. Vatandaşımızın verdiği güçlü desteğin karşılığını hizmetle vermek zorundayız" diye konuştu.

Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmanın önemine de değinen Güner, "Vatandaş bize büyük bir destek verdi. Çankaya'dan Büyükşehir Belediye Meclisi'ne tam destek sağlandı. Biz de bunun hesabını vatandaşımıza şeffaf şekilde vermek istiyoruz" dedi.

HALK OTOBÜSÜ ESNAFINA DESTEK SÖZÜ

Halk otobüsü esnafının çalışma alanlarına yönelik düzenlemeler hakkında da konuşan Güner, bölgedeki eksiklerin giderileceğini belirterek, "Burayı daha düzgün, daha temiz hale getirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sizlerin daha rahat şekilde dinlenebileceği, çayınızı kahvenizi içebileceğiniz alanları oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Otobüs esnafının Kurban Bayramı'nı da kutlayan Güner, "Bu güzel sofra ve sohbet için değerli başkanıma ve sizlere teşekkür ediyorum. Ailelerinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.