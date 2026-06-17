Hüseyin Can Güner'den Mke Ankaragücü'ne Ziyaret

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan'ı ziyaret etti.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarette Alparslan'a yeni sezon için başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

Alparslan'a misafirperverliği ve sohbeti için teşekkür eden Güner, Ankara'nın köklü spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.