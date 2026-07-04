Hüseyin Can Güner: Sadık Can Köksal Gizli Tanık Beyanıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner: Sadık Can Köksal Gizli Tanık Beyanıyla Tutuklandı

04.07.2026 19:57  Güncelleme: 20:03
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'ın tutuklanmasının yalnızca gizli tanık beyanına dayandığını, testlerin negatif çıktığını ve somut delil bulunmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal hakkında açıklama yaptı. Güner, Köksal'a yöneltilen iddiaları destekleyen somut bir delil bulunmadığını, yapılan testlerin negatif çıktığını ve tutuklamanın yalnızca gizli tanık beyanına dayandırıldığını belirtti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan belediye personeli Sadık Can Köksal'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güner, Köksal'ın 2024 yılı Mayıs ayından 2026 yılı Mayıs ayına kadar Çankaya Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığını, Mayıs 2026 itibarıyla ise görevinden ayrıldığını belirtti.

Açıklamasında, bazı yayın organlarında yer alan iddiaların aksine Köksal'a yasa dışı madde dışında herhangi bir suçlama yöneltilmediği ifade eden Güner, gözaltı sürecinde hem Ankara'da hem de İstanbul'da iki ayrı test yapıldığını ve her iki test sonucunun da negatif çıktığını bildirdi.

Hüseyin Can Güner, Köksal'ın ikametinde gerçekleştirilen aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, tutuklamaya gerekçe gösterilen gizli tanık beyanının "iftiradan ibaret olduğunun ortaya çıktığını" kaydetti.

Köksal'ın hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını beyan ettiğini aktaran Güner, bu beyanın test sonuçları ve toplanan delillerle de doğrulandığını savundu.

Açıklamasında tutuklama kararını eleştiren Güner, aksi yönde yalnızca "soyut, tutarsız ve mesnetsiz" olarak nitelendirdiği gizli tanık beyanının bulunduğunu, buna rağmen çalışma arkadaşlarının tutuklandığını ifade etti.

Güner, açıklamasında, "Gerçeğin ve haklının er ya da geç ortaya çıkacağına olan inancımızla yaşanan süreci kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız" dedi.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Belediye, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner: Sadık Can Köksal Gizli Tanık Beyanıyla Tutuklandı - Son Dakika

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