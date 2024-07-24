Çankaya Belediye Başkanı Parkları İnceledi

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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçe genelinde yenilenen parkları yerinde inceledi.

Çankaya Belediyesi, 123 mahallede yer alan parklarında ilçelilerin talepleri ve yıllık programı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Günde 40 parkta çim biçme ve yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, parklarda yer alan bankları ve oyun alanlarını vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güner de Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Ankara'nın merkezi Çankaya'da 4 bin dönüm park alanı ile yeşil dokuya katkı sunduklarını belirten Güner, parklarda yenileme çalışmalarını yapan işçilerle sohbet etti.