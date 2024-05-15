Çankaya Belediyesi, 4 Bine Yakın Sokakta Asfalt Çalışmalarına Başladı

(ANKARA) - İlçede yer alan 123 mahallede faaliyetlerini koordineli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, 4 bine yakın sokakta asfalt sorununu tamamen ortadan kaldıracak şekilde çalışmalara başladı.
Çankaya Belediyesi, tam kaplama, onarım ve yama çalışmaları ile ilçede asfaltsız sokak bırakmıyor. Çankaya Belediyesi, yıl sonuna dek sürecek asfalt sezonunu açarken, ilçede bulunan 123 mahallede kullanılan asfaltı, Yakubabdal Mahallesi'nde yer alan Asfalt Üretim Tesisi'nde işçisiyle ve öz kaynaklarıyla üretiyor.
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