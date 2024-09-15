Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı Derbi Maçında Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Aldı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, derbi maçta karşı karşıya geldiği Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımını 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Türkiye Sesi Görenler (B1 Hiç Görmeyenler) futbol deplasmanlı süper 1.Liginde Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı ile karşılaştı. Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde 10 sezonun 9'unda şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda oynanan sezonun 4'üncü maçında rakibini Kahraman Kurbetoğlu ve Emrah Öcal'ın attığı tek golle 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu gösterdi.

Elde ettiği başarılarla Sesi Görenler Futbol Süper Ligine damga vuran Belediye oyuncuları her maçı farklı bir motivasyonla oynuyor. Lig kurulduğundan bu yana şampiyonluklara ambargo koyan Belediye, sezon sonunda mutlu sona ulaşıp hem 10. şampiyonluğu hem de 2. yıldızı takmak için var gücüyle mücadele ediyor.