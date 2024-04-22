Çankaya Belediyesi Havuzlarında Çocuklar 23 Nisan\'ı Kutladı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin havuzlarında eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı için kulaç attı. Çocuklar, eğitimlerinin sonunda Türk bayrağı açtı.
Çankaya Belediyesi'nin havuzlarında temel yüzme eğitimi alan ilçeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı için kulaç attı. 23 Nisan'a özel olarak havuza giren çocuklar, eğitimlerinin sonunda Türk bayrağı açtı.
ÇOCUKLARA ÖZEL EĞİTİM
Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi içerisinde yer alan kapalı yüzme havuzu ile Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'nda çocuklar hem eğitim alıyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Her biri yarı olimpik olan havuzlarda 5-15 yaş arası 270 çocuk seviyelerine göre gruplara ayrılarak konusunda uzman eğitmenler eşliğinde birer saatlik yüzme kursu alıyor.
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Aydın'da düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na on binlerce kişi ziyaret etti. Fuarın en ilgi çeken standı ise İş Makineleri Operatörlük Eğitim Kursu ve Belgesi veren Belgesem oldu. Çocuklar gerçek iş makinesi ile kum oynamanın keyfini yaşadı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kerim Balcıoğlu, kamyonculuk mesleğindeki trafik stresi ve korna sesinden bıkarak emekli oldu. Kendini tarıma ve hayvancılığa adayan Balcıoğlu, her gün evinin bahçesindeki koyunlarıyla ilgileniyor ve sessizlikte huzur bulduğunu söylüyor. Yıllarca kamyon şoförlüğü yaparak Türkiye'yi dolaşan Balcıoğlu, tecrübelerini kullanarak koyunlarının ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar biliyor ve onlara özenle bakıyor. Emekli hayatında tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktan mutluluk duyan Balcıoğlu, sağlığı elverdiği sürece bu işlere devam etmeyi planlıyor.
İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda da kürsünün en üst basamağını hedefliyor. Berna Tut, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü ile Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği elde etti.
U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı Arda Kaya ve Mustafa Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golünü ise Emirhan Yiğit kaydetti.
Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kevser Gülcihan Balcı, kulak memesindeki çapraz çizginin, artan kalp-damar hastalığı riskine işaret edebileceğini ancak bunun tek başına bir gösterge olmadığını söyledi.
Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda takım kotası almanın önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu başarıyla şampiyonayı taçlandırdığını söyledi. Organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu mücadele etti ve Türkiye'de en fazla olimpiyat kotası dağıtılan şampiyona oldu. Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
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