Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında Akıncı ve Yenal tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında Akıncı ve Yenal tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında Akıncı ve Yenal tahliye edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında 15 Temmuz'da tutuklanan Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Levent Yenal, tutukluluk incelemesinin ardından tahliye edildi. Soruşturmada aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'ne yönelik ihale ve rüşvet soruşturması kapsamında 15 Temmuz'da tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Levent Yenal, tutukluluk incelemesinin ardından tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında 15 Temmuz'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Meclis Üyesi Ahmet Ağırman'ın da arasında olduğu toplam 24 kişi tutuklanmıştı.

Aylık yapılan tutukluluk incelemesinde Levent Yenal ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı hakkında tahliye kararı verildi.

Kaynak: ANKA
Çankaya BelediyesiHüseyin Can Güner15 TemmuzPolitikaÇankayaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 17:13:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında Akıncı ve Yenal tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android