Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında Akıncı ve Yenal tahliye edildi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'ne yönelik ihale ve rüşvet soruşturması kapsamında 15 Temmuz'da tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Levent Yenal, tutukluluk incelemesinin ardından tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü Çankaya Belediyesi ihale ve rüşvet soruşturmasında 15 Temmuz'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Meclis Üyesi Ahmet Ağırman'ın da arasında olduğu toplam 24 kişi tutuklanmıştı.

Aylık yapılan tutukluluk incelemesinde Levent Yenal ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı hakkında tahliye kararı verildi.