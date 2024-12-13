Çankaya Belediyesi Kışlık Çiçek Üretimine Başladı

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çansera seralarında kışlık çiçek ve bitki üretim çalışmalarına başladı. Serada üretilen çiçekler, kış mevsiminde ilçenin parklarını renklendiriyor.

Uğur Mumcu Parkı içerisindeki seralarda kış sezonu için çiçek üretim çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, çelik alma yöntemiyle de fidan üretiyor. Çankaya Belediyesi, kendi serasında ve konusunda uzman personel ile yürüttüğü çalışmalarda yaz döneminde yetiştirdiği çiçeklerin ardından kışlık bitki ve çiçeklere geçiş yaptı. Serada üretilen çiçekler, ilçe parklarını süslemeye başladı.

195 bin menekşe 30 bin çalı üretildi

Çankaya Belediyesi 195 bin menekşeyi kullanılmak üzere hazır hale getirdi. Parklarda kullanılmak üzere çalılardan çelikler alınarak üretim de yapan ekipler, 30 bin çalı üretimini gerçekleştirdi.