Çankaya Belediyesi Kütüphanelerinde Yaz Dönemi Uygulaması - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Kütüphanelerinde Yaz Dönemi Uygulaması

25.06.2026 13:54  Güncelleme: 14:28
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Çankaya Belediyesi, 12 kütüphanesinde 1 Temmuz itibarıyla yaz dönemi çalışma saatlerine geçiyor. Kütüphaneler hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde hizmet verecek.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Çankaya Evleri ve kültür merkezlerinde bulunan 12 kütüphanesinde yaz dönemi çalışma saati uygulamasına geçiyor. 1 Temmuz itibarıyla kütüphanelerinin yeni gün ve saatlerini duyuran belediye, okul ve üniversitelerin yaz tatili döneminde de hizmet vermeye devam edecek.

Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanelerin, özellikle öğrencilerin ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirlenen yeni kullanım gün ve saatleri, resmi tatiller hariç 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Kütüphanelerinin yeni gün ve saatlerini duyuran belediye, okul ve üniversitelerin yaz tatiline girdiği dönemde de Çankayalılara hizmet vermeye devam edecek.

Hafta içi ve hafta sonu 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak kütüphaneler, şöyle:

-Cebeci Sevgi Soysal Kütüphanesi

-Çayyolu Çankaya Evi Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi

-Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi

-Oran Yaşar Kemal Kültür Merkezi Kütüphanesi

Hafta içi 09.00-16.30 saatlerinde açık olacak kütüphaneler ise şunlar:

-Kırkkonaklar Çankaya Evi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi

-Zübeyde Hanım Çankaya Evi Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi

-Oran Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cem Evi Kütüphanesi

-Karapınar Çankaya Evi Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi

-Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi Halide Edip Adıvar Kütüphanesi

-Sokullu Çankaya Evi Ahmed Arif Kütüphanesi

-Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi Kütüphanesi

-100.Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Kütüphanelerinde Yaz Dönemi Uygulaması - Son Dakika

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